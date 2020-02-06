2020-02-06T07:32:53+03:00
Общество

Новую жизнь подарят книгам в Мегионе

Мероприятие посвящено всемирному дню дарения книг
Руслан Савинов
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Новую жизнь подарят книгам в Мегионе. Фото администрации города.Новую жизнь подарят книгам в Мегионе. Фото администрации города.
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В библиотеках Мегиона проходит четвертая акция «Дарите книги с любовью». По данным администрации города, главная идея акции – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком.

Событие приурочено к международному дню дарения книг, который отмечают 14 февраля. В мероприятии могут принять участие мегионцы, коллективы учреждений и организаций.

Сообщается, что книги принимают новые или в хорошем состоянии за последние десять лет издания. В рамках акции не только организован сбор книг, но и проходят викторины, встречи с поэтами, флешмобы и другие мероприятия.

- Приглашаем жителей города и поселка Высокий присоединиться к акции. Книги можно приносить по адресам: центральная городская библиотека (ул. Заречная, 16А), детско-юношеская библиотека (проспект Победы, 30), библиотека семейного чтения (ул. Садовая, 16 и 16/1), библиотека пгт. Высокий (п. Высокий ул. Ленина, 6А), - сообщили организаторы.

Режим работы библиотек и программу проведения акции «Дарите книги с любовью» в Мегионе можно посмотреть на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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