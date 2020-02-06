Фестиваль некоммерческих организаций пройдет в Сургутском районе

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:13:52+03:00

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Представители организаций некоммерческого сектора обменяются опытом социального проектирования в Сургутском районе на своем собственном фестивале. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На фестивале участники обсудят социально-экономические вопросы по повышению качества жизни населения. Кроме того, пройдет семинар по изучению доступа НКО к предоставлению услуг в соцсфере, а также соцпроектированию.

– Развитие социально-ориентированного некоммерческого сектора в муниципалитете является одной из важнейших задач. Работа с такими помощниками продуктивна и дает результаты. Мы намерены популяризировать лучшие практики, – рассказала начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Сургутского района Русалина Валова.

По итогам фестиваля участники соберут матрицу успешных практик. Заявки на участие в фестивале необходимо направить не позднее 10 февраля 2020 года на электронный адрес администрации Сургутского района. Подробности по телефону: 8(3462)-52-90-09. Фестиваль пройдет 20 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU