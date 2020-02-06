2020-02-06T08:08:30+03:00
Общество

Власти ХМАО и прокуратура усилят совместную работу

Определены пять приоритетов
Руслан Савинов
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Власти ХМАО и прокуратура усилят совместную работу. Фото правительства Югры.Власти ХМАО и прокуратура усилят совместную работу. Фото правительства Югры.
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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в подведении итогов работы в 2019 году и определению задач по укреплению правопорядка на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

- В автономном округе самый низкий уровень преступности среди субъектов Уральского федерального округа. Это стало возможным благодаря координирующей роли прокуратуры в борьбе с преступностью, – заявила глава региона.

Губернатор отметила, что в результате работы правоохранителей был возвращен долг по зарплате в общем размере 290 миллионов рублей. Крое того, восстановлены права на получение вознаграждения за труд более 7,2 тысячи югорчан.

В ходе выступления губернатор обозначила пять приоритетов деятельности правительства Югры и региональной прокуратуры в 2020 году.

Первое – обеспечение эффективного контроля за реализацией нацпроектов. Второе – решение проблем участников долевого строительства. Третье – пресечение фактов нарушения прав граждан в ходе проведения оперативных мероприятий правоохранителями. Четвертое – выявление скрытой задолженности по зарплате. Пятым направлением она назвала повышение эффективности работы с обращениями граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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