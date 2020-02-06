2020-02-06T06:14:10+03:00
Общество

Погода в Югре 6 февраля: небольшой снег и метель

Температура днем не опустится ниже -8 градусов
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода в Югре 6 февраля: небольшой снег и метельПогода в Югре 6 февраля: небольшой снег и метельФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 6 февраля, ожидается небольшая облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, метель, гололед. Ветер южный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, -8 градусов, днем -3, -8 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -6 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -3 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и снег. Ветер южный 7-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит 0, -2 градуса.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Югры проверила две социально значимые стройки
Фестиваль некоммерческих организаций пройдет в Сургутском районе
Новую жизнь подарят книгам в Мегионе
Соборную мечеть в Нижневартовске построят к лету 2021 года
Власти ХМАО и прокуратура усилят совместную работу
Погода в Югре 6 февраля: небольшой снег и метель
Парламентарии ХМАО проверили наличие в регионе медицинских масок
Вместо игровых приставок двое югорчан попались в капкан мошенников
Аферистку из Алтайского края разоблачили в Нижневартовске
В мегионском детсаду «Умка» появились юные волонтеры
Управляющим компаниям Сургута напомнили об ответственности за плохую уборку снега
Центральную площадь и фонтан в Ханты-Мансийске благоустроят к лету
Сургутская филармония приглашает детей почувствовать атмосферу оперы
Нижневартовск вздохнет свободнее: разработана генеральная схема озеленения города
«Операция именинник» прошла в детской онкологии Нижневартовска
Мужчина задушил мать своей сожительницы в Кондинском районе
Количество осужденных к тюремным срокам снизилось по итогам 2019 года
Пожарный извещатель помог многодетной семье в Октябрьском районе
Ураец уклонялся от обязательных работ и получил арест
Ученики одной из школ Ханты-Мансийска теперь платят за обед отпечатками ладони
Игроманы в Нижневартовске после проигрыша украли игровой терминал
В аэропорту Сургута регулярно появляется любопытная лиса
Молодежь Юры сможет проявить себя на форуме «Креативный город»
Молодые ученые ХМАО представили губернатору ИТ-проекты
Более 70 километров югорских дорог отремонтируют в 2020 году
Общественники помогли сургутянам получить места в детсадах поблизости
Более полутонны сладостей отправят солдатам школьники Сургута
Жители Сургута выберут голосованием объекты для благоустройства
Недетская шалость: ради конструктора и куклы вартовчанин пошел на преступление