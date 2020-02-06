6 Февр. 2020 2020-02-06T06:14:10+03:00

Погода в Югре 6 февраля: небольшой снег и метель Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже -8 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 6 февраля, ожидается небольшая облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, метель, гололед. Ветер южный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, -8 градусов, днем -3, -8 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -6 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -3 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и снег. Ветер южный 7-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит 0, -2 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU