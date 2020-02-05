2020-02-05T16:01:47+03:00
Общество

Парламентарии ХМАО проверили наличие в регионе медицинских масок

Дефицит наблюдается на фоне сообщений о коронавирусе
Руслан Савинов
Поделиться:
Парламентарии ХМАО проверили наличие в регионе медицинских масокПарламентарии ХМАО проверили наличие в регионе медицинских масокФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Цены на медицинские товары при профилактике и лечении инфекционных заболеваний подрасли в Югре. По данным пресс-службы думы ХМАО, пациенты жалуются также на отсутствие медицинских масок в продаже.

Подобная ситуация возникла на фоне информации о начавшемся периоде сезонных заболеваний во многих регионах России, а также упоминаний коронавируса.

- Ситуация с наличием медицинских масок и противовирусных препаратов в регионе стабильная. Обращений граждан с жалобами на отсутствие или завышение цен на медицинские товары, необходимые при лечении инфекционных заболеваний не поступали, - заявили службы регионального здравоохранения парламентариям.

Как отметили парламентарии ХМАО, система здравоохранения региона полностью готова к оказанию помощи пациентам с новым вирусом, если они появятся. Ситуация с лекарственными препаратами и медицинскими масками - на строгом контроле правительства Югры.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парламентарии ХМАО проверили наличие в регионе медицинских масок
Вместо игровых приставок двое югорчан попались в капкан мошенников
Аферистку из Алтайского края разоблачили в Нижневартовске
В мегионском детсаду «Умка» появились юные волонтеры
Управляющим компаниям Сургута напомнили об ответственности за плохую уборку снега
Центральную площадь и фонтан в Ханты-Мансийске благоустроят к лету
Сургутская филармония приглашает детей почувствовать атмосферу оперы
Нижневартовск вздохнет свободнее: разработана генеральная схема озеленения города
«Операция именинник» прошла в детской онкологии Нижневартовска
Мужчина задушил мать своей сожительницы в Кондинском районе
Количество осужденных к тюремным срокам снизилось по итогам 2019 года
Пожарный извещатель помог многодетной семье в Октябрьском районе
Ураец уклонялся от обязательных работ и получил арест
Ученики одной из школ Ханты-Мансийска теперь платят за обед отпечатками ладони
Игроманы в Нижневартовске после проигрыша украли игровой терминал
В аэропорту Сургута регулярно появляется любопытная лиса
Молодежь Юры сможет проявить себя на форуме «Креативный город»
Молодые ученые ХМАО представили губернатору ИТ-проекты
Более 70 километров югорских дорог отремонтируют в 2020 году
Общественники помогли сургутянам получить места в детсадах поблизости
Более полутонны сладостей отправят солдатам школьники Сургута
Жители Сургута выберут голосованием объекты для благоустройства
Недетская шалость: ради конструктора и куклы вартовчанин пошел на преступление