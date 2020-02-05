Парламентарии ХМАО проверили наличие в регионе медицинских масок

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:01:47+03:00

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Цены на медицинские товары при профилактике и лечении инфекционных заболеваний подрасли в Югре. По данным пресс-службы думы ХМАО, пациенты жалуются также на отсутствие медицинских масок в продаже.

Подобная ситуация возникла на фоне информации о начавшемся периоде сезонных заболеваний во многих регионах России, а также упоминаний коронавируса.

- Ситуация с наличием медицинских масок и противовирусных препаратов в регионе стабильная. Обращений граждан с жалобами на отсутствие или завышение цен на медицинские товары, необходимые при лечении инфекционных заболеваний не поступали, - заявили службы регионального здравоохранения парламентариям.

Как отметили парламентарии ХМАО, система здравоохранения региона полностью готова к оказанию помощи пациентам с новым вирусом, если они появятся. Ситуация с лекарственными препаратами и медицинскими масками - на строгом контроле правительства Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU