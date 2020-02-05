2020-02-05T15:50:15+03:00
Происшествия

Вместо игровых приставок двое югорчан попались в капкан мошенников

Вносить деньги заранее – плохая примета
Руслан Савинов
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Вместо игровых приставок двое югорчан попались в капкан мошенниковВместо игровых приставок двое югорчан попались в капкан мошенниковФото: pixabay.com
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В Югре за минувшие сутки, 4 февраля, произошло десять мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как сообщила пресс-служба УМВД ХМАО, югорчане лишились более 350 тысяч рублей.

Зачастую на уловки мошенников попадались женщины среднего возраста. Им предлагали защитить банковский счет от несанкционированного списания или купить - продать товар интернете.

Так, 40 – летняя жительница Когалыма перевела неизвестным около 30 тысяч рублей. Она пыталась приобрести игровую приставку «Sony PS4» на сайте объявлений.

Тем временем 38 тысяч рублей недосчитался 27-летний житель окружной столицы. Он также пытался купить игровую приставку «PS4Pro» на сайте «Авито». Доверчивый югорчанин перевел на счет злоумышленника деньги в качестве предоплаты.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

Напомним, что недавно аферистку из Алтайского края разоблачили в Нижневартовске. Она размещала фальшивые объявления в интернете о продаже товаров, а после получения денег бесследно пропадала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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