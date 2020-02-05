Аферистку из Алтайского края разоблачили в Нижневартовске
Правоохранители Нижневартовска утвердили обвинение в отношении жительницы Алтайского края. Как уточнили в региональной прокуратуре, ее обвиняют в совершении преступлений по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».
Следствие установило, что злоумышленница в 2018 и 2019 годах на территории города Рубцовска Алтайского края размещала в интернете фиктивные объявления о продаже и доставке различных товаров. После того, как граждане проявляли интерес к объявлениям, она сообщала им о необходимости внесения оплаты.
Бессовестная мошенница обещала направить товар в кратчайшие сроки. Но после получения от потерпевших денег, она на связь с покупателями больше не выходила.
От преступных действий мошенницы пострадало двое югорчан и тринадцать жителей других регионов России. В общей сложности аферистка причинила материальный ущерб на сумму более 230 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU