2020-02-05T15:29:33+03:00
Общество

В мегионском детсаду «Умка» появились юные волонтеры

Технология социализации дошкольников началась в городе с 2020 года
Руслан Савинов
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В мегионском детсаду «Умка» появились юные волонтеры. Фото администрации города.В мегионском детсаду «Умка» появились юные волонтеры. Фото администрации города.
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В детском саду «Умка» в Мегионе создали волонтерский отряд в рамках проекта «Доброе сердце». По информации администрации города, его создали для объединения активных, творческих педагогов, заинтересованных родителей и детей.

В рамках проекта «Дети-волонтеры» предполагается общение между детьми: помощь старших воспитанников младшим.

На первом этапе они знакомят добровольцев из числа воспитанников с тем, как обучить малышей играть в различные игры, одеваться, лепить и рисовать. Благодаря этому ребята впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей.

- Таким образом, помогая младшим дошколятам, у детей-волонтеров формируется ощущение «взрослости», возникает стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Ребята осознают свою ответственность, получают внутреннее удовлетворение от своей работы, у них повышается самооценка и уверенность в себе, -рассказали руководители проекта соцпедагог Людмила Печенина и педагог-психолог Ирина Москвичева.

Волонтеры серебряного возраста приняли ребят в ряды волонтерского движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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