Управляющим компаниям Сургута напомнили об ответственности за плохую уборку снега

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:08:08+03:00

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Почти двести сургутских дворов проверены на предмет качества уборки снега. По информации администрации города, складирование снега выявили на 35 придомовых территориях.

УК дали неделю на устранение нарушений: все справились. Обошлось без штрафов.

- От того, как будет почищена территория, вверенная вам жильцами, зависит порой жизнь людей. Вы взяли на себя обязательства по содержанию дворов, а мы, власти города, обязаны следить за их надлежащим исполнением. В прошлом году в результате недостаточной очистки дворов от снега застряла машина скорой. Также просим вас о постоянной обработке песком против гололеда, – сообщил замглавы Сургута Николай Кривцов.

Кроме того, при проверке особое внимание уделили крышам и козырькам домов, чтобы не произошло несчастных случаев при сходе снега. Во внимание попали и тротуары, проезды общего пользования.

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ИСТОЧНИК KP.RU