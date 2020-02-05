Управляющим компаниям Сургута напомнили об ответственности за плохую уборку снега
Почти двести сургутских дворов проверены на предмет качества уборки снега. По информации администрации города, складирование снега выявили на 35 придомовых территориях.
УК дали неделю на устранение нарушений: все справились. Обошлось без штрафов.
- От того, как будет почищена территория, вверенная вам жильцами, зависит порой жизнь людей. Вы взяли на себя обязательства по содержанию дворов, а мы, власти города, обязаны следить за их надлежащим исполнением. В прошлом году в результате недостаточной очистки дворов от снега застряла машина скорой. Также просим вас о постоянной обработке песком против гололеда, – сообщил замглавы Сургута Николай Кривцов.
Кроме того, при проверке особое внимание уделили крышам и козырькам домов, чтобы не произошло несчастных случаев при сходе снега. Во внимание попали и тротуары, проезды общего пользования.
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ИСТОЧНИК KP.RU