2020-02-05T15:04:27+03:00
Общество

Центральную площадь и фонтан в Ханты-Мансийске благоустроят к лету

Ремонтные работы уже начаты
Руслан Савинов
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Центральную площадь и фонтан в Ханты-Мансийске благоустроят к летуЦентральную площадь и фонтан в Ханты-Мансийске благоустроят к лету
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На центральной площади столицы Ханты-Мансийского автономного округа начали благоустраивать один из главных символов города – фонтан «Ротонда». Как пояснили в городской администрации, реконструкция проходит в рамках подготовки к шахматной олимпиаде.

В данный момент вокруг фонтана располагается специальный навес. Под ним строители будут работать в ближайшие месяцы. Они уже начали работы по разборке облицовки крыши, демонтажу покрытий и разборке облицовки стен, которые состоят их гранитных плит.

К концу апреля 2020 года планируется завершить облицовку стен, заменить оборудование фонтана и светильники.

Чуть позднее, уже после майских праздников работы вновь продолжатся. До конца июля отремонтируют канализацию, тротуарные покрытия и гранитные лестницы.

Напомним, что фонтан стал лидером рейтингового голосования по выбору общественных территорий по благоустройству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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