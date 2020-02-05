5 Февр. 2020 2020-02-05T15:04:27+03:00

Центральную площадь и фонтан в Ханты-Мансийске благоустроят к лету

Изменить размер текста: A A

На центральной площади столицы Ханты-Мансийского автономного округа начали благоустраивать один из главных символов города – фонтан «Ротонда». Как пояснили в городской администрации, реконструкция проходит в рамках подготовки к шахматной олимпиаде.

В данный момент вокруг фонтана располагается специальный навес. Под ним строители будут работать в ближайшие месяцы. Они уже начали работы по разборке облицовки крыши, демонтажу покрытий и разборке облицовки стен, которые состоят их гранитных плит.

К концу апреля 2020 года планируется завершить облицовку стен, заменить оборудование фонтана и светильники.

Чуть позднее, уже после майских праздников работы вновь продолжатся. До конца июля отремонтируют канализацию, тротуарные покрытия и гранитные лестницы.

Напомним, что фонтан стал лидером рейтингового голосования по выбору общественных территорий по благоустройству.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU