Сургутская филармония приглашает детей почувствовать атмосферу оперы

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:41:40+03:00

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Новое исполнение старых знакомых сказок ждет юных гостей в филармонии Сургута. Как сообщается на официальных информационных ресурсах храма культуры, сеанс для детей пройдет 1 марта.

- После долгих морозов и карантина школьников наверняка потянет в общество. Приглашаем провести первый день весны в обществе оперы. Вместе с артистами сургутской филармонии вы почувствуете волшебную атмосферу любимых сказок, - заявили организаторы мероприятия.

Сообщается, что симфонический оркестр при участии хоровой капеллы «Светилен» исполнит фрагменты известных опер «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова и «Волшебная флейта» Моцарта.

Главным дирижером будет лауреат первой премии открытого конкурса молодых дирижеров имени Мусина Станислав Дятлов. Художественным руководителем капеллы является заслуженный деятель культуры Югры Елена Пахнюк.

Мероприятие состоится 1 марта 2020 года в 11:00 в фойе второго этажа сургутской филармонии. Возрастная категория: 6+.

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ИСТОЧНИК KP.RU