Нижневартовск вздохнет свободнее: разработана генеральная схема озеленения города

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:30:54+03:00

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В Нижневартовске разработали генеральную схему озеленения города. Как пояснили в думе региона, схема станет основой развития зеленого фонда на ближайшие десять лет. Также план позволит реализовывать мероприятия по озеленению города на более высоком уровне.

- Сегодня столица Самотлора является единственным муниципалитетом ХМАО, имеющим генеральную схему озеленения. В 2019 году кампания по озеленению города реализована с перевыполнением плановых показателей. В городе появилось более 11 тысяч деревьев, – рассказал окружной парламентарий Сергей Великий.

Напомним, что в 2019 году был впервые проведен конкурс по озеленению среди организаций и индивидуальных предпринимателей в трех номинациях. Кроме того, в прошлом году Нижневартовск занял восьмое место в рейтинге самых чистых городов России по версии агентства Domofond».

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ИСТОЧНИК KP.RU