«Операция именинник» прошла в детской онкологии Нижневартовска

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:09:37+03:00

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В детском онкологическом отделении в окружной клинической больнице Нижневартовска прошел праздник - «Операция именинник». По информации от департамента здравоохранения ХМАО, подобное мероприятие уже стало доброй традицией.

На этот раз поздравить маленькую именинницу пришли сказочные персонажи мультфильма «Холодное сердце»: Эльза и Олаф. Сообщается, что ведущие праздника подарили детям максимум хорошего настроения, чтобы помочь им в их выздоровлении.

- Детская онкология, как проблема, не теряет своей актуальности и находится на переднем фронте медицины. Для ее решения объединяются специалисты различных направлений и используются самые современные технологии, – рассказала заведующая детским онкоотделением Надежда Пищаева.

Проведение подобных развлекательных мероприятий дарит детям радость. По словам врачей медучреждения, это помогает малышам отвлечься от будней больницы .

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ИСТОЧНИК KP.RU