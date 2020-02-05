2020-02-05T13:46:40+03:00
Происшествия

Мужчина задушил мать своей сожительницы в Кондинском районе

Женщина была инвалидом
Руслан Савинов
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Мужчина задушил мать своей сожительницы в Кондинском районе. Фото СУ СК по ХМАО.Мужчина задушил мать своей сожительницы в Кондинском районе. Фото СУ СК по ХМАО.
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Урайский межрайонный следственный отдел следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении жителя поселка Мортка по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным СУ СК ХМАО, 2 февраля 2020 года вечером в одной из квартир дома на улице Новикова в поселке Мортка Кондинского района 44-летний местный житель совершил преступление.

Он схватил и сдавил руками шею находящейся в беспомощном состоянии по причине инвалидности 82-летней матери своей сожительницы. Несчастная отказывалась от приема пищи, за это он причинил ей травмы хрящей гортани. В итоге это привело к смерти от дыхательной недостаточности.

Полицейские задержали мужчину по подозрению в совершении преступления. Вскоре его заключат под стражу. В данный момент проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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