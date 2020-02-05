Количество осужденных к тюремным срокам снизилось по итогам 2019 года

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:27:24+03:00

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На 1 января 2020 года в тюрьмах Югры содержится более двух тысяч осужденных и следственно-арестованных. Как отметили в пресс-службе УФСИН Ханты-Мансийского автономного округа, в сравнении с годом ранее численность снизилась почти на 12 процентов.

Уточняется, что в исправительных колониях отбывают наказание более 1700 человек, а в СИЗО содержатся почти полтысячи. Среднедневная заработная плата осужденных составила 399 руб. в день: на территории тюрем по итогам года выпустили товарной продукции на сумму 38,5 млн. рублей.

В 2019 году сотрудники тюрем изъяли 245 сотовых телефонов у осужденных. Необходимо отметить, что правонарушителями при попытке доставки запрещенных предметов в колонии в двух случаях использовались беспилотники. Всего за попытку передачи запрещенных предметов подозреваемым задержаны 27 граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU