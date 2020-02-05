Пожарный извещатель помог многодетной семье в Октябрьском районе

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:14:40+03:00

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Датчик пожара сработал в многоквартирном деревянном доме в поселке Октябрьский. Как уточнили в МЧС ХМАО, сообщение о начале возгорания поступило в пожарную охрану в 11:19.

- Сигнал, который издавал извещатель в одной из квартир, услышала соседка. Она спустилась на первый этаж. Там женщина почувствовала запах дыма и тотчас вызвала пожарных, - сообщили спасатели.

На место в течение трех минут прибыли расчеты подразделения. В квартире было сильное задымление. К счастью, хозяева внутри отсутствовали.

С очагом огня огнеборцы управились за несколько минут. Позже выяснилось: причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В квартире проживала многодетная семья. Теперь погорельцы на собственном опыте убедились в полезности такого прибора как пожарный извещатель.

Отметим, что жилье семьи было оборудовано датчиком по инициативе администрации района.

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ИСТОЧНИК KP.RU