Ураец уклонялся от обязательных работ и получил арест

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:59:18+03:00

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В отношении гражданина К. в отделе судебных приставов Урая находился документ, согласно которому, должнику были назначены обязательные работы общим сроком 20 часов. Как отметили в пресс-службе судебных приставов Ханты-Мансийского автономного округа, югорчанин отказался выполнить назначенные ему работы.

По закону в случае уклонения должника от отбывания обязательных работ судебный пристав вправе составить в отношении недобросовестного гражданина протокол об административном правонарушении. В этом случае назначается штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей или даже арест до 15 суток.

Судебный пристав неоднократно составлял в отношении уклониста административные протоколы, чтобы побудить его к действиям. Но тщетно.

В итоге суд назначил неплательщику наказание в виде ареста на семь суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU