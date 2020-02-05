2020-02-05T12:59:18+03:00
Общество

Ураец уклонялся от обязательных работ и получил арест

С судебными приставами шутки плохи
Руслан Савинов
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Ураец уклонялся от обязательных работ и получил арестУраец уклонялся от обязательных работ и получил арестФото: pixabay.com
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В отношении гражданина К. в отделе судебных приставов Урая находился документ, согласно которому, должнику были назначены обязательные работы общим сроком 20 часов. Как отметили в пресс-службе судебных приставов Ханты-Мансийского автономного округа, югорчанин отказался выполнить назначенные ему работы.

По закону в случае уклонения должника от отбывания обязательных работ судебный пристав вправе составить в отношении недобросовестного гражданина протокол об административном правонарушении. В этом случае назначается штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей или даже арест до 15 суток.

Судебный пристав неоднократно составлял в отношении уклониста административные протоколы, чтобы побудить его к действиям. Но тщетно.

В итоге суд назначил неплательщику наказание в виде ареста на семь суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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