2020-02-05T12:45:47+03:00
Общество

Ученики одной из школ Ханты-Мансийска теперь платят за обед отпечатками ладони

Новейшая технология появилась в школе №4
Руслан Савинов
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Ученики одной из школ Ханты-Мансийска теперь платят за обед отпечатками ладони. Фото администрации города.Ученики одной из школ Ханты-Мансийска теперь платят за обед отпечатками ладони. Фото администрации города.
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Ученики школы №4 Ханты-Мансийска теперь могут платить за обед по отпечатку ладони. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Также данная технология служит при входе в школу. Система «Ладошки» отлично себя зарекомендовала.

- «Ладошки» - это аппаратно-программный комплекс, который сканирует рисунок вен ладони и распознает ученика. Технология осуществляется за счет инфракрасного излучения, как у пульта от телевизора, поэтому никакого вреда здоровью не наносится, - пояснили в администрации города.

К примеру, в буфете ребенок может самостоятельно выбрать выпечку, приложить ладошку на кассе, и с личного лицевого счета спишется нужная сумма. Отметим, что родители могут пополнить счет без комиссии в личном кабинете системы «Ладошки».

Большинство родителей нововведения поддержали. Ведь сперва понадобились письменные согласия на использование биометрических данных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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