Игроманы в Нижневартовске после проигрыша украли игровой терминал
В полицию Нижневартовска обратились работники магазина с улицы Индустриальной с сообщением о краже. Подробности случая сообщили в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.
Выяснилось, что ночью трое неизвестных похитили из помещения игровой терминал. Его стоимость - около 37 тысяч рублей, а внутри находилась еще сумма в 68 тысяч рублей.
Полицейские установили, что терминал злоумышленники похитили на автомобиле. По горячим следам их нашли.
Злоумышленниками оказались молодые люди из Излучинска: одному 20 лет, а другому - 22 года. Один из задержанных ранее уже судим. По словам парней, поводом для преступления стала проигранная ранее крупная сумма денег в терминале.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Терминал изъят. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде.
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Терминал в вартовске.
ИСТОЧНИК KP.RU