Игроманы в Нижневартовске после проигрыша украли игровой терминал

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:31:03+03:00

Игроманы в Нижневартвоске после проигрыша украли игровой терминал

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В полицию Нижневартовска обратились работники магазина с улицы Индустриальной с сообщением о краже. Подробности случая сообщили в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Выяснилось, что ночью трое неизвестных похитили из помещения игровой терминал. Его стоимость - около 37 тысяч рублей, а внутри находилась еще сумма в 68 тысяч рублей.

Полицейские установили, что терминал злоумышленники похитили на автомобиле. По горячим следам их нашли.

Злоумышленниками оказались молодые люди из Излучинска: одному 20 лет, а другому - 22 года. Один из задержанных ранее уже судим. По словам парней, поводом для преступления стала проигранная ранее крупная сумма денег в терминале.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Терминал изъят. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU