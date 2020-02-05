В аэропорту Сургута регулярно появляется любопытная лиса
На территорию аэропорта Сургута привыкла забегать красавица - лиса. Видео с лесной гостьей появилось в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ». Заснять лису удалось одному из очевидцев на камеру мобильного телефона.
- Надоела ей зима, летит в Египет греться, - написал один из подписчиков паблика Вадим Мельников.
- Она у нас в аэропорту любимица, - отметила Ирина Кузнецова. У здания воздушной гавани сотрудники аэропорта видят гостью регулярно. Она уже стала любимицей у специалистов, но иногда она немного мешает рабочему процессу.
Отметим, что в Сургуте появление диких животных — обычное дело. Иногда их можно встретить даже в центре. Специалисты советуют не бояться их, но и не подходить слишком близко.
Напомним, что недавно полярную сову спасли в Сургуте. Теперь о судьбе птицы заботятся в экологическом центре.
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Лисичка в аэропорту.
ИСТОЧНИК KP.RU