В аэропорту Сургута регулярно появляется любопытная лиса

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:04:03+03:00

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На территорию аэропорта Сургута привыкла забегать красавица - лиса. Видео с лесной гостьей появилось в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ». Заснять лису удалось одному из очевидцев на камеру мобильного телефона.

- Надоела ей зима, летит в Египет греться, - написал один из подписчиков паблика Вадим Мельников.

- Она у нас в аэропорту любимица, - отметила Ирина Кузнецова. У здания воздушной гавани сотрудники аэропорта видят гостью регулярно. Она уже стала любимицей у специалистов, но иногда она немного мешает рабочему процессу.

Отметим, что в Сургуте появление диких животных — обычное дело. Иногда их можно встретить даже в центре. Специалисты советуют не бояться их, но и не подходить слишком близко.

Напомним, что недавно полярную сову спасли в Сургуте. Теперь о судьбе птицы заботятся в экологическом центре.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/758890" frameborder="0"></iframe> Лисичка в аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU