2020-02-05T11:36:08+03:00
Общество

Молодежь Юры сможет проявить себя на форуме «Креативный город»

Прием заявок уже начат
Руслан Савинов
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Молодежь Юры сможет проявить себя на форуме «Креативный город». Фото с сайта конкурса.Молодежь Юры сможет проявить себя на форуме «Креативный город». Фото с сайта конкурса.
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Творческая молодежь ХМАО соберется на форуме «Креативный город» в Ханты-Мансийске с 25 по 28 февраля. На сайте «Молодежь России» уже стартовал прием заявок на участие.

Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет до 16 февраля могут подать заявку на участие по следующим направлениям: менеджмент культурных проектов, хореография, театр, дизайн, мода, медиа и вокал.

- Мы ждем вас, готовых создавать и продвигать креативные и творческие проекты в округе. Ключевая тема события – социальная значимость креативных индустрий и их роль в городском развитии, - сообщили орагнизаторы форума.

Мероприятие соберет около сотни школьников, студентов, аспирантов, молодых деятелей культуры и искусства. Также ждут преподавателей, экспертов и руководителей организаций искусства.

Вся информация будет появляться в соцсетях на страницах форума. Там же можно задать свои вопросы организаторам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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