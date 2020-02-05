Молодые ученые ХМАО представили губернатору ИТ-проекты

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:21:33+03:00

Некоторые разработки уже нашли свое применение в практике

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в академ-чае с молодыми учеными. По информации правительства ХМАО, юные умы были обладателями грантов, аспирантами и студентами Ханты-Мансийска.

- Ваш выбор – искать суть, ответы на беспокоящие людей вопросы, выработка научных идей, правил – это, на мой взгляд, большая ответственность, - обратилась к гостям мероприятия глава региона.

В ходе разговора участники обсудили ряд проектов, готовых для претворения в жизнь. Например, исследование аспиранта Югорского госуниверситета Степана Пачганова в сфере разработки методов обработки естественного языка для оценки схожести текста. Суть этого проекта: построение статистической языковой модели с использованием нейросетей.

- Мы собрали большое количество текста из интернета. Используемая нами модель позволяет создавать векторы, которые отражают смысловую нагрузку текста, находят общее и различное, – пояснил ученый.

Технологию уже применяют в информационной системе «Поиск» правоохранители и киберволонтеры для выявления вредоносного контента в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU