5 Февр. 2020 2020-02-05T11:01:30+03:00

Более 70 километров югорских дорог отремонтируют в 2020 году Фото: pixabay.com

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В Югре отремонтируют и реконструируют более 70 километров автомобильных дорог в 2020 году. Об этом стало известно от пресс-службы региональной думы.

- Из консолидированного бюджета будет направлено финансирование в пределах объемов прошлого года. В 2019 году мероприятия нацпроекта обошлись региону в 11 млрд. рублей, включая региональный, федеральный, муниципальные источники и средства программы «Сотрудничество», - сообщил парламентарий думы Югры Сергей Великий.

Кроме дорожного ремонта также в 2020 году будут проводиться работы на двух крупных объектах: в Кондинском районе, на подъезде к посёлку Куминский и на автодороге «город Советский – Ловинское месторождение». В планах дорожников значится завершить капремонт участков протяженностью более 80 километров: 24 километра путей оборудуют системой освещения.

Также дорожная компания 2020 года включает в себя ремонт мостовых переходов на региональных трассах, запланирован ремонт девяти региональных мостов.

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ИСТОЧНИК KP.RU