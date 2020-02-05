2020-02-05T10:35:15+03:00
Общество

Общественники помогли сургутянам получить места в детсадах поблизости

Система обмена местами не функционировала
Руслан Савинов
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Общественники помогли сургутянам получить места в детсадах поблизостиОбщественники помогли сургутянам получить места в детсадах поблизостиФото: pixabay.com
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Активисты общероссийского народного фронта в Югре помогли малышам шести семей Сургута получить места в детских садах в шаговой доступности от дома. Подробности стали известны от пресс-службы ОНФ ХМАО.

Существовало несколько просьб жителей самого Сургута напрямую президенту о неудобном распределении детей в детсады. Также неудобства вызывало несвоевременное предоставление яслей малышам от полутора до трех лет.

-Мы живем в районе ж/д вокзала, из окна квартиры видны корпуса трех детских садов, но моему сыну почему-то предоставили место в саду за несколько остановок, хотя встали мы в очередь сразу после рождения ребенка, - рассказал сургутянин Сергей Байков.

По словам Байкова, желающих поменяться с его сыном садиком было предостаточно. Но система обмена в Сургуте не работала. Самостоятельные попытки поменять сад, не увенчались успехом: очередь из желающих в триста человек. Поэтому пришлось обращаться к президенту.

Недавно Байкову позвонили из близ расположенного детского сада. Прозвучала долгожданная новость: место для ребенка есть.

Отмечается, что реализация проекта ОНФ «Прямая линия. Продолжение» набирает в Югре обороты. К данному моменту решено 26 вопросов, в работе находятся еще 112 обращений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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