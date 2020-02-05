Общественники помогли сургутянам получить места в детсадах поблизости
Активисты общероссийского народного фронта в Югре помогли малышам шести семей Сургута получить места в детских садах в шаговой доступности от дома. Подробности стали известны от пресс-службы ОНФ ХМАО.
Существовало несколько просьб жителей самого Сургута напрямую президенту о неудобном распределении детей в детсады. Также неудобства вызывало несвоевременное предоставление яслей малышам от полутора до трех лет.
-Мы живем в районе ж/д вокзала, из окна квартиры видны корпуса трех детских садов, но моему сыну почему-то предоставили место в саду за несколько остановок, хотя встали мы в очередь сразу после рождения ребенка, - рассказал сургутянин Сергей Байков.
По словам Байкова, желающих поменяться с его сыном садиком было предостаточно. Но система обмена в Сургуте не работала. Самостоятельные попытки поменять сад, не увенчались успехом: очередь из желающих в триста человек. Поэтому пришлось обращаться к президенту.
Недавно Байкову позвонили из близ расположенного детского сада. Прозвучала долгожданная новость: место для ребенка есть.
Отмечается, что реализация проекта ОНФ «Прямая линия. Продолжение» набирает в Югре обороты. К данному моменту решено 26 вопросов, в работе находятся еще 112 обращений.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU