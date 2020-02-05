Более полутонны сладостей отправят солдатам школьники Сургута

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:02:24+03:00

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Учащиеся 41 школы Сургута отправят более 60 посылок однополчанам, которые проходят службу в воинских частях по всей России. Как отметили в пресс-службе почты России в ХМАО, общий вес подарков военнослужащим составит более полутонны.

Традиционная благотворительная акция «Сладкое письмо солдату» проводится в преддверии дня защитника Отечества. Подарить сладкий подарок может любой сургутский школьник, принесший свое послание в период проведения акции.

- С течением времени меняется и сама форма поздравления военнослужащих школьниками. Теперь это не только рукописные письма и открытки, но и видеопоздравления от коллективов классов на цифровых носителях, - рассказала руководитель городской общественной детской организации «Юные жуковцы» Наталья Дзарданова

Сотрудники центрального отделения связи Сургута № 628408 принимают посылки для солдат с 3 по 6 февраля 2020 года. В почтамте подчеркнули, что акция очень важна в поднятии духа югорских военнослужащих.

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ИСТОЧНИК KP.RU