2020-02-05T09:46:33+03:00
Общество

Жители Сургута выберут голосованием объекты для благоустройства

Сбор голосов закончится 27 февраля
Руслан Савинов
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Жители Сургут выберут голосованием объекты для благоустройства. Фото администрации города.Жители Сургут выберут голосованием объекты для благоустройства. Фото администрации города.
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У Сургутян вновь есть возможность самим решить, какие парки и скверы будут благоустроены в 2021 году. По информации администрации города, от горожан зависят сроки и финансирование общественных пространств.

Отбор имеет два этапа. Первый – сбор предложений от горожан по выбору территорий уже состоялся. Определены четыре объекта: сквер на улице Республики, парки в 38-ом и в 20А микрорайонах, а также предложенный жителями парк в 43-ем микрорайоне.

- Мнение жителей – ключевой параметр для включения в государственную программу «Комфортная городская среда». Показатель вовлечения граждан напрямую влияет на финансирование объектов благоустройства, – рассказал начальник управления по экологии Сургута Семен Бондаренко

Рейтинговое голосование будет проходить с 5 по 27 февраля на портале «Открытый регион – Югра». Для участия в выборе объекта необходимо зайти на сайт. Затем нажать кнопку «войти» в правом верхнем углу, нажать «войти через ЕСИА». В поле «населенный пункт» выбрать Сургут из списка. Далее переходим на вкладку «неравнодушный гражданин», «комфортная Югра». И наконец выбираем рейтинговое голосование.

Территории - лидеры уже в 2021 году начнут благоустраивать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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