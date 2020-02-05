2020-02-05T09:29:54+03:00
Происшествия

Недетская шалость: ради конструктора и куклы вартовчанин пошел на преступление

Подозреваемый задержан: возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Недетская шалость: ради конструктора и куклы вартовчанин пошел на преступлениеНедетская шалость: ради конструктора и куклы вартовчанин пошел на преступлениеФото: pixabay.com
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В ХМАО накануне, 4 февраля, произошло 34 преступления. По данным УМВД Югры, из них уже раскрыто 21: факт тяжкого причинения вреда здоровью, два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 11 краж, в том числе 6 – квартирных.

Так, в дежурную часть полиции Нижневартовска обратилась администратор сетевого магазина детских товаров. Она заявила, что неизвестный похитил конструктор и куклу. Игрушки стоили более 6 тысяч рублей. Участковый задержал 34-летнего мужчину, которого ранее судили за кражу. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем полиция Сургута установила личность подозреваемого в краже золотого кольца. Ювелирное украшение стоило 2500 рублей. Хищение произошло в одной из квартир дома на улице Иосифа Каролинского. Подозреваемым оказался 33-летний местный житель. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Следствие возбудило уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

Отмечается, что в Югре раскрыли пять ранее зарегистрированных преступлений: арестованы семь человек. Также за минувшие сутки было выявлено 2800 правонарушений

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ИСТОЧНИК KP.RU

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