2020-02-05T09:09:47+03:00
Общество

Из-за резкого потепления могут закрыть ледовые переправы в ХМАО

Толщина льда пока не ниже критической отметки
Руслан Савинов
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Из-за резкого потепления могут закрыть ледовые переправы в ХМАОИз-за резкого потепления могут закрыть ледовые переправы в ХМАОФото: pixabay.com
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В Югре из-за ожидаемого потепления могут ограничить грузоподъемность зимников и ледовых переправ. Об этом стало известно от пресс-службы МЧС ХМАО.

- Оттепель влияет на грузоподъемность зимников. Возможно она будет ограничена, - заявили специалисты МЧС Югры.

Эксперты будут регулярно проводить замеры толщины льды. При его критическом сокращении зимники будут перекрыты.

Добавим, что синоптики ХМАО обещают резкое потепление. Сегодня, 5 февраля, температура в некоторых районах Югры может подняться до + 3 градусов.

- В Югре местами ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, ветер южных направлений порывами до 16-18 м/с, метель, гололед, налипание мокрого снега, - уточнили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также напомним, что при потеплении активнее циркулируют возбудители гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей ОРВИ. В людных местах и транспорте надевайте одноразовую медицинскую маску: меняйте ее каждые 2-3 часа и не используйте повторно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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