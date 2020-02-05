5 Февр. 2020 2020-02-05T09:09:47+03:00

Из-за резкого потепления могут закрыть ледовые переправы в ХМАО Фото: pixabay.com

Толщина льда пока не ниже критической отметки

Изменить размер текста: A A

В Югре из-за ожидаемого потепления могут ограничить грузоподъемность зимников и ледовых переправ. Об этом стало известно от пресс-службы МЧС ХМАО.

- Оттепель влияет на грузоподъемность зимников. Возможно она будет ограничена, - заявили специалисты МЧС Югры.

Эксперты будут регулярно проводить замеры толщины льды. При его критическом сокращении зимники будут перекрыты.

Добавим, что синоптики ХМАО обещают резкое потепление. Сегодня, 5 февраля, температура в некоторых районах Югры может подняться до + 3 градусов.

- В Югре местами ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, ветер южных направлений порывами до 16-18 м/с, метель, гололед, налипание мокрого снега, - уточнили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также напомним, что при потеплении активнее циркулируют возбудители гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей ОРВИ. В людных местах и транспорте надевайте одноразовую медицинскую маску: меняйте ее каждые 2-3 часа и не используйте повторно.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU