В Югре усовершенствуют меры профилактики экстремизма среди молодежи
Глава региона Наталья Комарова сообщила, что по оценке УМВД Югры общественно-политическая обстановка в регионе стабильная и контролируемая. О планируемых мерах по профилактике терроризма и экстремизма стало известно от пресс-службы правительства ХМАО.
Участники антитеррористической комиссии обсудили противодействие распространению материалов с признаками террористической и экстремистской идеологии. Специалисты рассказали о принимаемых мерах по ограждению детей и молодежи от деструктивных групп.
- Чтобы заблокировать экстремистам возможности, нужно усиливать профилактическую работу. Необходимо непрерывно проводить подготовку персонала, улучшать системы охраны, повышать уровень контроля за соблюдением требований безопасности, - подчеркнула глава региона.
Как стало известно зачастую деструктивные переписки молодых людей начинаются в закрытых сообществах соцсетей. Объедение усилий педагогов и родителей поможет быстрее привлечь к ответственности их создателей.
Глава региона акцентировал внимание на необходимости продолжать работу с молодым поколением.
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ИСТОЧНИК KP.RU