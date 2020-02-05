2020-02-05T08:56:16+03:00
Общество

В Югре усовершенствуют меры профилактики экстремизма среди молодежи

Зачастую в соцсетях детей поджидают экстремистские материалы
Руслан Савинов
Поделиться:
В Югре усовершенствуют меры профилактики экстремизма среди молодежи. Фото правительства ХМАО.В Югре усовершенствуют меры профилактики экстремизма среди молодежи. Фото правительства ХМАО.
Изменить размер текста:

Глава региона Наталья Комарова сообщила, что по оценке УМВД Югры общественно-политическая обстановка в регионе стабильная и контролируемая. О планируемых мерах по профилактике терроризма и экстремизма стало известно от пресс-службы правительства ХМАО.

Участники антитеррористической комиссии обсудили противодействие распространению материалов с признаками террористической и экстремистской идеологии. Специалисты рассказали о принимаемых мерах по ограждению детей и молодежи от деструктивных групп.

- Чтобы заблокировать экстремистам возможности, нужно усиливать профилактическую работу. Необходимо непрерывно проводить подготовку персонала, улучшать системы охраны, повышать уровень контроля за соблюдением требований безопасности, - подчеркнула глава региона.

Как стало известно зачастую деструктивные переписки молодых людей начинаются в закрытых сообществах соцсетей. Объедение усилий педагогов и родителей поможет быстрее привлечь к ответственности их создателей.

Глава региона акцентировал внимание на необходимости продолжать работу с молодым поколением.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общественники помогли сургутянам получить места в детсадах поблизости
Более полутонны сладостей отправят солдатам школьники Сургута
Жители Сургута выберут голосованием объекты для благоустройства
Недетская шалость: ради конструктора и куклы вартовчанин пошел на преступление
Из-за резкого потепления могут закрыть ледовые переправы в ХМАО
В Югре усовершенствуют меры профилактики экстремизма среди молодежи
Два «КАМАЗа» столкнулись в Нижневартовском районе
Сотни вартовчан за день прошли профилактику онкологических заболеваний
Первенство округа по сноуборду прошло в Ханты-Мансийске
Выпускники Югры напишут итоговое сочинение в дополнительный день
В сургутских школах объявлен карантин
Погода в Югре 5 февраля: потепление и мокрый снег местами
Школьники Югры смогут заявить: «Мой Дед Герой»
«Народного коммунальщика» найдут в Сургутском районе через Инстаграм
Нефтедобывающее предприятие принудили восстановить испорченные земли в ХМАО
Турнир по парламентским дебатам состоится в Нижневартовске
Дети Югры увидят «Мультляндию»
Стали известны победители конкурса «Педагог года» в Лангепасе
Чемпионат и первенство по теннису завершились в Ханты-Мансийске
В Нижневартовске стали профессионально лечить бессонницу
Колеса от велосипеда хватило для уголовного дела
«Лучшего управленца» определят в Сургутском районе
В Сургуте обсудят применение нанотехнологий
Несчастный случай произошел на стройке в Сургуте