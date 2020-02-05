2020-02-05T08:35:56+03:00
Происшествия

Два «КАМАЗа» столкнулись в Нижневартовском районе

Один из грузовиков отбросило на «Тойоту»
Руслан Савинов
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Два «КАМАЗа» столкнулись в Нижневартовском районеДва «КАМАЗа» столкнулись в Нижневартовском районеФото: pixabay.com
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В ХМАО за минувшие сутки, 4 февраля, шесть человек получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Подробности сообщили в пресс-службе региональной госавтоинпекции.

Так, в Нижневартовском районе на 26 км автодороги Самотлорского месторождения в 18:05 42-летний мужчина за рулем «КАМАЗ 732423» стал виновником аварии.

По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, он не предоставил преимущество и столкнулся с двигавшимся по главной дороге «КАМАЗ 3431118-5». После столкновения моментально «КАМАЗ 343118-5» отбросило на стоящий автомобиль «Тойота Хайлюкс».

В результате ДТП водители и пассажиры упомянутых транспортных средств получили травмы.

Всего в Югре сотрудники госавтоинспекции задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четырех – за отказ от медосвидетельствования. За выезд на встречку 20 водителей привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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