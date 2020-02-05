Два «КАМАЗа» столкнулись в Нижневартовском районе
В ХМАО за минувшие сутки, 4 февраля, шесть человек получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Подробности сообщили в пресс-службе региональной госавтоинпекции.
Так, в Нижневартовском районе на 26 км автодороги Самотлорского месторождения в 18:05 42-летний мужчина за рулем «КАМАЗ 732423» стал виновником аварии.
По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, он не предоставил преимущество и столкнулся с двигавшимся по главной дороге «КАМАЗ 3431118-5». После столкновения моментально «КАМАЗ 343118-5» отбросило на стоящий автомобиль «Тойота Хайлюкс».
В результате ДТП водители и пассажиры упомянутых транспортных средств получили травмы.
Всего в Югре сотрудники госавтоинспекции задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четырех – за отказ от медосвидетельствования. За выезд на встречку 20 водителей привлечены к ответственности.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU