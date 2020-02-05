2020-02-05T07:33:35+03:00
Спорт

Первенство округа по сноуборду прошло в Ханты-Мансийске

Было ветрено, но спортсмены справились
Руслан Савинов
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Первенство округа по сноуборду прошло в Ханты-Мансийске. Фото «ЮграМегаСпорт».Первенство округа по сноуборду прошло в Ханты-Мансийске. Фото «ЮграМегаСпорт».
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В Ханты-Мансийске стартовало первенство округа по сноуборду среди спортсменов 2000-2004, 2005-2006 годов рождения. Как сообщили в пресс-службе «ЮграМегаСпорт», ранее соревнования переносили из-за погоды, но день все равно выдался слишком ветреным.

Сильный ветер буквально сдувал участников. Тем не менее 38 спортсменов из Сургута и Ханты-Мансийска вышли на старт параллельного слалома.

Программа соревнований включала в себя два квалификационных заезда. Также прошли четвертьфиналы, полуфиналы и два финала — малый, в котором решалась судьба третьего места, и большой, где определялся победитель соревнований.

Среди девушек 2005-2006 годов рождения первое место заняла Тамара Жеребятьева.

- Пришлось бороться с огромным ужасным сильным ветром. Спортсменов сдувало, одна девочка получила дисквалификацию из-за этого. Несмотря на ветер, сегодня очень тепло, - рассказала Тамара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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