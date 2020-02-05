Сотни вартовчан за день прошли профилактику онкологических заболеваний
Около 300 вартовчан обследованы в ходе акции «Профилактика онкологических заболеваний». Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Ежегодно в городе проводятся акции по профилактике, приуроченные ко всемирному дню борьбы против рака. Основная цель врачей в этот день – повысить настороженность вартовчан за здоровье.
- В регионе наиболее распространены такие виды онкозаболеваний как: рак легких, молочной железы у женщин, рак кишечника. Широкий охват населения позволит нам повысить уровень выявления рака на ранних стадиях и увеличить шансы больных на выздоровление, – рассказала об акции заместитель главврача по медицинской части Ирина Боркова.
Напомним, февраль в ХМАО объявлен месячником борьбы с онкологическими заболеваниями. У жителей Нижневартовска еще будет возможность пройти исследования на выявление рака.
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ИСТОЧНИК KP.RU