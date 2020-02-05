2020-02-05T06:56:49+03:00
Общество

Выпускники Югры напишут итоговое сочинение в дополнительный день

Еще одна попытка написания будет доступна также 6 мая
Руслан Савинов
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Выпускники Югры напишут итоговое сочинение в дополнительный деньВыпускники Югры напишут итоговое сочинение в дополнительный деньФото: pixabay.com
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В Югре для проведения итогового сочинения - изложения организовано 87 мест проведения в дополнительный срок 5 февраля 2020 года. Как уточнили в департаменте образования ХМАО, итоговую работу в этот день напишут 205 участников.

Напомним, что успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к итоговой госаттестации. Принять участие в итоговом сочинении в дополнительный срок смогут выпускники, получившие незачет, не явившиеся на итоговое по уважительным причинам в основной срок.

Также еще один срок для участия в итоговом сочинении в этом учебном году – 6 мая 2020 года. Большинство выпускников уже написали итоговое изложение: 98 процентов из них получили зачет.

Участникам написания запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы и письменные заметки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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