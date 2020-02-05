2020-02-05T06:43:17+03:00
Общество

В сургутских школах объявлен карантин

Школьники учатся в режиме-онлайн до 8 февраля включительно
Руслан Савинов
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В сургутских школах объявлен карантинВ сургутских школах объявлен карантинФото: pixabay.com
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В школах и учреждениях дополнительного образования Сургута объявили карантин. По данным администрации города, это сделано для предотвращения эпидемии распространения гриппа и ОРВИ.

- На заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета Сургута было принято решение приостановить образовательную деятельность во всех городских школах с 5 по 8 февраля включительно. Учебные программы и программы дополнительного образования будут реализовываться в полном объеме с применением дистанционных образовательных технологий, - заявили в администрации города.

Напомним, при посещении общественных мест и транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи обязательно мойте руки. Намыливайте их не менее 20 секунд и полностью сушите. Прикасайтесь к лицу только недавно вымытыми руками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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