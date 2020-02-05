2020-02-05T08:17:19+03:00
Общество

Погода в Югре 5 февраля: потепление и мокрый снег местами

Температура днем не опустится ниже -2 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 5 февраля: потепление и мокрый снег местамиПогода в Югре 5 февраля: потепление и мокрый снег местамиФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 5 февраля, ожидается небольшая облачность с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег, метель, гололед. Ветер южный 8 – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, -8 градусов, днем +3, -2 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают снег, метель и гололед. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, -3 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет снег. Ветер южный 6-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -2 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и снег. Ветер южный 6-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит -2, -4 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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