Школьники Югры смогут заявить: «Мой Дед Герой»

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:48:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Югре стартовал конкурс авторских сочинений-рассказов школьников «Мой Дед Герой!». Как пояснили в администрации Ханты-Мансийска, конкурс является составной частью мероприятий по созданию книги о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

К участию приглашают старшеклассников в возрасте от 14 до 18 лет. Итоги школьного этапа конкурса планируют подвести в конце февраля в торжественной обстановке.

Три лучших работы от каждой школы будут направлены в муниципальный оргкомитет. Там отберут 22 сочинения, по одной работе от каждого муниципалитета. Их внесут в итоговый сборник, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, всех победителей окружного этапа наградят путевкой – поездкой по местам боевой славы предков. Итоги конкурса подведут в середине марта 2020 года.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU