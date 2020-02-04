«Народного коммунальщика» найдут в Сургутском районе через Инстаграм

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:34:19+03:00

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В Сургутском районе объявлен конкурс «Народный коммунальщик». По данным департамента ЖКХ муниципалитета, жтели района могут оставить свои комментарии о лучших, по их мнению, работниках ТСЖ управляющих компаний под постом о конкурсе в инстаграме.

- Друзья, в 2019 году мы с вами начали традицию говорить спасибо людям, которые часто находятся в тени, но их отсутствие мы сразу замечаем. Да, да, это наши коммунальщики: уборщицы, дворники, сантехники, слесари, кассиры, электрики. Все те, кто заботится о нашем с вами уюте. Если не знаете, как зовут работника, можете указать род деятельности и где работает, а мы постараемся его найти, - пояснила начальник отдела управления ЖКХ Сургутского района Анастасия Сорокина.

Самые активные пользователи инстаграма уже начали присылать слова благодарности сотрудникам сферы ЖКХ: для этого нужно зайти на страницу «departament_jkh». Добавим, что оставить комментарий под постом о конкурсе можно до 1 марта. Затем организаторы конкурса запустят интернет – голосование.

Итоги конкурса подведут 7 марта. Их объявят на празднике, посвященном дню работников ЖКХ в Лянторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU