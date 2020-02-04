2020-02-04T16:27:51+03:00
Общество

Нефтедобывающее предприятие принудили восстановить испорченные земли в ХМАО

Решение суда проконтролируют правоохранители
Руслан Савинов
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Нефтедобывающее предприятие принудили восстановить испорченные земли. Фото прокуратуры ХМАО.Нефтедобывающее предприятие принудили восстановить испорченные земли. Фото прокуратуры ХМАО.
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Нефтеюганская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства в «РН-Юганскнефтегаз». О результатах стало известно сегодня, 4 февраля 2020 года.

Установлено, что общество загрязнило нефтепродуктами участок леса. По информации региональной прокуратуры, загрязнения произошли в Нефтеюганском, Лемпинском и Куть-Яхском лесничествах. Но компания земли не восстановила: последствия загрязнений нефтью не были ликвидированы.

Поэтому прокурор направил в суд иск о возложении на юридическое лицо обязанности восстановить загрязненные участки земли. Районный суд требования удовлетворил. Суд автономного округа не поддержал жалобу нефтедобывающего предприятия. Сообщается, что «РН-Юганскнефтегаз» пытались безуспешно подать апелляцию. Исполнение решения суда строго проконтролируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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