Турнир по парламентским дебатам состоится в Нижневартовске

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:11:51+03:00

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Прием заявок на турнир по парламентским дебатам стартовал в Нижневартовске. По данным администрации города, молодежь от 16 до 30 лет может принять участие в турнире 11 февраля 2020 года.

Напомним, что дебаты – это ролевая игра, имитирующая парламентские прения. Они представляют собой регламентированный спор двух сторон. Одна сторона выносит на обсуждение некий проект, резолюцию и защищает его. Вторая - пытается показать несостоятельность этого предложения.

Сообщается, что турнир призван привлечь внимание молодежи к общественно-важным проблемам. Студенты больше узнают о правовых и экономических вопросах, а также получат ораторские навыки.

Соревнование пройдет по адресу: улица Маршала Жукова, д. 6А. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Организаторы обещают увлекательные ораторские поединки.

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ИСТОЧНИК KP.RU