Дети Югры увидят «Мультляндию»

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:04:21+03:00

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В филиале художественного музея «Дом-музей Игошева» состоится открытие выставки для детской аудитории «Мультляндия». По данным департамента культуры ХМАО, мероприятие пройдет 7 февраля 2020 года в рамках XVIII международного фестиваля «Дух огня».

Выставка состоит из нескольких разделов. В первом - показ коллекции афиш современных комедийных мультипликационных фильмов: «Иван Царевич и серый волк», «Урфин Джюс возвращается», «Робо», «Холодное сердце», Иван Царевич и серый волк и других.

Во втором - история создания киностудии «Союзмультфильм». Той самой, которая создавала «Ну, погоди!», «Чебурашка и крокодил Гена», «Маугли», «Умка» и «Бременские музыканты». С нарисованными героями дети познакомятся на мастер-классах и нарисуют их сами.

Кроме того, создадут еще один раздел выставки. Также во время работы «Мультляндии» покажут фрагменты разных мультфильмов, организуют фотозоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU