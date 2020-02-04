Стали известны победители конкурса «Педагог года» в Лангепасе

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:51:49+03:00

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Конкурс профмастерства педагогов в Лангепасе прошел уже в семнадцатый раз. Как уточнили в региональной думе, за все время в нем проявили себя около трехсот учителей города.

Участники конкурса соревновались в четырех номинациях. А именно: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Педагог – наставник года».

- Считаю, что сегодня речь идёт об одной общегородской победе – победе нашего города, где живут и преподают настоящие профессионалы своего дела, люди, которые не бояться брать на себя ответственность, те, кто показывает ученикам личным примером, что наша жизнь – это постоянная учёба. Спасибо вам за труд, время, силы, которые вы вкладываете в наших детей, – заявил парламентарий думы Югры Андрей Филатов.

Например, в номинации «Воспитатель года» диплом, ленту и кубок получила музыкальный руководитель детсада № 3 Александра Набиева. Кроме того, в этом году участники конкурса получили и специальные призы, планшеты для оптимизации рабочего процесса.

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ИСТОЧНИК KP.RU