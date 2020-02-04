4 Февр. 2020 2020-02-04T15:32:01+03:00

Чемпионат и первенство по теннису завершились в Ханты-Мансийске. Фото «ЮграМегаСпорт».

Изменить размер текста: A A

В центре развития теннисного спорта окружной столицы завершились матчи открытого первенства по теннису среди юношей и девушек, а также открытый чемпионат среди мужчин и женщин. Результаты сообщили в пресс-службе «ЮграМегаСпорт».

На корте соревнований встретились спортсмены трех возрастов: 9-10 лет, до 15 лет и взрослые. На протяжении недели теннисисты не только Югры, но и Красноярска, Хабаровска, Иркутска, Казани, Екатеринбурга, Озерска, Омска, Ярославля, Рязани, Барнаула, Тюмени, Заречного, Москвы, Томска, Новокузнецка, Орска, Кургана, Благовещенска, Челябинска и Новосибирска боролись за медали и кубки.

В последний день соревнований прошли самые захватывающие матчи — финальные встречи в одиночном и смешанном парном разрядах. В Ханты-Мансийск теннис вернется уже в конце февраля. Там пройдет первенство УрФО среди юношей и девушек до 19 лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU