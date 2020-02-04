В Нижневартовске стали профессионально лечить бессонницу

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:27:00+03:00

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В отделении психотерапии и неврозов психоневрологической больницы Нижневартовска открыли кабинет сомнолога. По информации депздрава ХМАО, врач-сомнолог занимается изучением причин, влияющих на течение сна человека.

Специалисты используют как лабораторные, так и инструментальные методы лечения. Отмечается, что для некоторых форм бессонницы характерны изменения в крови. Поэтому лечение начинают с анализа крови.

Также проводят ночное исследование: пациент проводит одну ночь в отделении, аппарат записывает показатели дыхания, сердца, храпа, положения тела. Полученные данные позволяют дать объективную оценку всех параметров. Затем врач-сомнолог назначает медикаментозное или иное лечение.

- Хроническое состояние бессонницы может значительно ослабить защитные функции организма и нанести серьезный вред здоровью, – отметил врач-психотерапевт Кирилл Бондаренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU