2020-02-04T15:27:00+03:00
Здоровье

В Нижневартовске стали профессионально лечить бессонницу

Врачи-сомнологи назначают индивидуальное лечение пациентам
Руслан Савинов
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В Нижневартовске стали профессионально лечить бессонницу. Фото депздрава ХМАО.В Нижневартовске стали профессионально лечить бессонницу. Фото депздрава ХМАО.
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В отделении психотерапии и неврозов психоневрологической больницы Нижневартовска открыли кабинет сомнолога. По информации депздрава ХМАО, врач-сомнолог занимается изучением причин, влияющих на течение сна человека.

Специалисты используют как лабораторные, так и инструментальные методы лечения. Отмечается, что для некоторых форм бессонницы характерны изменения в крови. Поэтому лечение начинают с анализа крови.

Также проводят ночное исследование: пациент проводит одну ночь в отделении, аппарат записывает показатели дыхания, сердца, храпа, положения тела. Полученные данные позволяют дать объективную оценку всех параметров. Затем врач-сомнолог назначает медикаментозное или иное лечение.

- Хроническое состояние бессонницы может значительно ослабить защитные функции организма и нанести серьезный вред здоровью, – отметил врач-психотерапевт Кирилл Бондаренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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