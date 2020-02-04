Колеса от велосипеда хватило для уголовного дела

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:03:36+03:00

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В ХМАО за минувшие сутки, 3 февраля, произошло 42 преступления. Как сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 20: два мошенничества, угон, два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и четыре кражи.

Так, в Кондинском районе 42-летний подозреваемый из квартиры дома на улице Чехова в поселке Луговой похитил сварочный аппарат. Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под подписку о невыезде.

Тем временем в Сургутском районе ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина из подъезда дома на улице Некрасова в поселке Белый Яр похитил колесо от велосипеда. Возбуждено уголовное дело.

Также известно, что в ХМАО за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных преступлений. Арестован один человек. Выявлено 5580 правонарушений. За административные правонарушения арестован 41 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU