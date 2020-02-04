2020-02-04T14:37:07+03:00
Общество

«Лучшего управленца» определят в Сургутском районе

Конкурс уже стартовал
Руслан Савинов
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«Лучшего управленца» определят в Сургутском районе«Лучшего управленца» определят в Сургутском районеФото: pixabay.com
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У руководителей в Сургутском районе появился шанс продемонстрировать свои лучшие качества управленцев. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Главный приз – грант на обучение по программе МВА в РАНХиГС и 100-процентная гарантия трудоустройства в администрацию района, - поделилась начальник управления службы кадров Сургутского района Алена Яковлева.

Отмечается, что участвовать в конкурсе могут кандидаты с высшим профессиональным образованием. Их непрерывный стаж работы на руководящих должностях должен составлять не менее пяти лет.

Для участия необходимо подать заявку и лично предоставить пакет документов. Окончание приема заявок – 2 марта 2020 года. Конкурс пройдет в два этапа.

Сперва представленные кандидатами документы проверят. С 25 марта по 3 апреля участникам предстоит сдать тестирование и индивидуальное собеседование с членами комиссии. Подробнее о конкурсе по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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