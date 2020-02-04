В Сургуте обсудят применение нанотехнологий

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:15:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сургуте для всех желающих состоится лекция научного сотрудника института неорганической химии Новосибирска Ивана Маренкова на тему «Нано. А оно нам надо? Нанотехнологии — большой обман или наше будущее?». Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Популярная наука и технологии в Югре» мероприятие пройдет 8 февраля в 14:00.

- Шампунь с наночастицами, нанокосметика, носки с наносеребром, нанокапсулы от рака, нано... нано... нано... Действительно ли товары с нано лучше? Стоит ли за них платить? Что до сих пор в этой области исследуют ученые и есть ли у этой технологии серьезное применение?, - гласит анонс лекции.

Лекция пройдет в СурГУ по адресу пр. Ленина 1. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Добавим, что Иван Маренков - научный сотрудник института неорганической химии имени Николаева в Новосибирске, кандидат химических наук, автор YouTube-канала «Чуть-Чуть о Науке».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU