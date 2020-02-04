2020-02-04T14:15:35+03:00
Общество

В Сургуте обсудят применение нанотехнологий

Открытая лекция ждет любознательных гостей
Руслан Савинов
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В Сургуте обсудят применение нанотехнологийВ Сургуте обсудят применение нанотехнологий
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В Сургуте для всех желающих состоится лекция научного сотрудника института неорганической химии Новосибирска Ивана Маренкова на тему «Нано. А оно нам надо? Нанотехнологии — большой обман или наше будущее?». Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Популярная наука и технологии в Югре» мероприятие пройдет 8 февраля в 14:00.

- Шампунь с наночастицами, нанокосметика, носки с наносеребром, нанокапсулы от рака, нано... нано... нано... Действительно ли товары с нано лучше? Стоит ли за них платить? Что до сих пор в этой области исследуют ученые и есть ли у этой технологии серьезное применение?, - гласит анонс лекции.

Лекция пройдет в СурГУ по адресу пр. Ленина 1. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Добавим, что Иван Маренков - научный сотрудник института неорганической химии имени Николаева в Новосибирске, кандидат химических наук, автор YouTube-канала «Чуть-Чуть о Науке».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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