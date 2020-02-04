2020-02-04T13:39:08+03:00
Происшествия

За незаконную продажу алкоголя нефтеюганец понесет серьезное наказание

Предприниматель уже был замечен и ранее в подобном правонарушении
Руслан Савинов
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За незаконную продажу алкоголя нефтеюганец понесет серьезное наказаниеЗа незаконную продажу алкоголя нефтеюганец понесет серьезное наказаниеФото: pixabay.com
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Сотрудники полиции Нефтеюганска проверили магазины города. О результатах проверки стало известно от пресс-службы УМВД Ханты-мансийского автономного округа.

В одном из магазинов стражи порядка выявили факт незаконной реализации алкоголя. Ранее предпринимателя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Его осуждали по статье «Нарушение требований к обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» с наказанием в виде штрафа в размере сто тысяч рублей. Но, несмотря на это, 44-летний владелец магазина повторно нарушил закон.

К данному моменту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное. Теперь ему могут грозить исправительные работы на срок до одного года.

Напомним о похожем случае в августе 2019 года. Тогда житель Нефтеюганска за проданную бутылку водки получил штраф

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ИСТОЧНИК KP.RU

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