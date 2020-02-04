За незаконную продажу алкоголя нефтеюганец понесет серьезное наказание

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:39:08+03:00

Предприниматель уже был замечен и ранее в подобном правонарушении

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции Нефтеюганска проверили магазины города. О результатах проверки стало известно от пресс-службы УМВД Ханты-мансийского автономного округа.

В одном из магазинов стражи порядка выявили факт незаконной реализации алкоголя. Ранее предпринимателя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Его осуждали по статье «Нарушение требований к обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» с наказанием в виде штрафа в размере сто тысяч рублей. Но, несмотря на это, 44-летний владелец магазина повторно нарушил закон.

К данному моменту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное. Теперь ему могут грозить исправительные работы на срок до одного года.

Напомним о похожем случае в августе 2019 года. Тогда житель Нефтеюганска за проданную бутылку водки получил штраф

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU