Волонтеры ХМАО объединяются в «ДоброДел»

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:10:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 решено собрать волонтеров в единую информационную базу добровольческих объединений Югры – «ДоброДел». Как уточнили в центре развития добровольчества ХМАО, количество волонтерских объединений не перестает расти.

Собранные в базу данные позволят изучить состояние добровольчества в регионе. Это даст возможность еще более эффективно развивать его и создать удобный информационный продукт.

- Участие в анкетировании позволит вам получить различные виды поддержки от фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Но самое главное – сотни заинтересованных людей смогут узнать о вас, присоединиться и помочь, - сообщили кураторы волонтерства Югры.

Чтобы принять участие в опросе, нужно расскажите о волонтерском объединении, заполнив специальную анкету. Она доступна по ссылке. Более подробную информацию можно получить в группе центра развития добровольчества в соцсети «ВКонтакте» .

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU