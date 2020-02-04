2020-02-04T13:10:44+03:00
Общество

Волонтеры ХМАО объединяются в «ДоброДел»

Единая информационная база готовится к запуску
Руслан Савинов
Поделиться:
Волонтеры ХМАО объединяются в «ДоброДел»Волонтеры ХМАО объединяются в «ДоброДел»Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В 2020 решено собрать волонтеров в единую информационную базу добровольческих объединений Югры – «ДоброДел». Как уточнили в центре развития добровольчества ХМАО, количество волонтерских объединений не перестает расти.

Собранные в базу данные позволят изучить состояние добровольчества в регионе. Это даст возможность еще более эффективно развивать его и создать удобный информационный продукт.

- Участие в анкетировании позволит вам получить различные виды поддержки от фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Но самое главное – сотни заинтересованных людей смогут узнать о вас, присоединиться и помочь, - сообщили кураторы волонтерства Югры.

Чтобы принять участие в опросе, нужно расскажите о волонтерском объединении, заполнив специальную анкету. Она доступна по ссылке. Более подробную информацию можно получить в группе центра развития добровольчества в соцсети «ВКонтакте» .

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дети Югры увидят «Мультляндию»
Стали известны победители конкурса «Педагог года» в Лангепасе
Чемпионат и первенство по теннису завершились в Ханты-Мансийске
В Нижневартовске стали профессионально лечить бессонницу
Колеса от велосипеда хватило для уголовного дела
«Лучшего управленца» определят в Сургутском районе
В Сургуте обсудят применение нанотехнологий
Несчастный случай произошел на стройке в Сургуте
За незаконную продажу алкоголя нефтеюганец понесет серьезное наказание
Волонтеры ХМАО объединяются в «ДоброДел»
Вместо получения бонусов жительница Нефтеюганска лишилась круглой суммы
Онкологическая служба Югры отметила юбилей
Ханты-Мансийск стал победителем первенства региона по биатлону
В ХМАО подготовились к молодежному форуму «Нефтяная столица»
Фасады домов Мегиона украсят баннеры с рисунками горожан
Серийного угонщика задержали в Нягани
Камеры с функцией распознавания лиц появились в Нижневартовске
Очередная пьяная ссора стала причиной смерти человека в Ханты-Мансийске
Школы Ханты-Мансийска закрыли на карантин
Нижневартовский район стал производить итальянские сыры
Две аварии произошло на югорских дорогах
Двух югорских застройщиков подозревают в многомиллионных махинациях
Нефтеюганец ранил ножом мать
Конференция по безопасности «Инфофорум – Югра» состоится в ХМАО
Власти Сургута подчеркнули, что контролируют работу управляющих компаний
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста в Сургуте
Погода в Югре 4 февраля: сильный снег, метель, гололед
Столетие комсомола Сургута отметили праздничным концертом