2020-02-04T12:52:39+03:00
Происшествия

Вместо получения бонусов жительница Нефтеюганска лишилась круглой суммы

Кибермошенники продолжают обчищать кошельки югорчан
Руслан Савинов
Поделиться:
Вместо бонусов жительница Нефтеюганска лишилась круглой суммыВместо бонусов жительница Нефтеюганска лишилась круглой суммыФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре за минувшие сутки, 3 февраля, произошло десять мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как сообщила пресс-служба УМВД ХМАО, югорчане лишились более 700 тысяч рублей.

Зачастую на уловки мошенников попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Аферисты предлагали им защитить банковский счет от несанкционированного списания, купить - продать товар в интернете, активировать бонусные баллы или даже снять порчу.

Так, жительнице Нефтеюганска позвонил неизвестный и предложил активировать бонусные баллы на банковской карте. Он ввел в заблуждение женщину и завладел реквизитами трех карт. С них он похитил более 60 тысяч рублей.

Тем временем 61-летнего жителя Пыть-Яха злоумышленники обманули под предлогом покупки гаража на сайте бесплатных объявлений. Мужчина перевел неизвестному более 195 тысяч рублей.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дети Югры увидят «Мультляндию»
Стали известны победители конкурса «Педагог года» в Лангепасе
Чемпионат и первенство по теннису завершились в Ханты-Мансийске
В Нижневартовске стали профессионально лечить бессонницу
Колеса от велосипеда хватило для уголовного дела
«Лучшего управленца» определят в Сургутском районе
В Сургуте обсудят применение нанотехнологий
Несчастный случай произошел на стройке в Сургуте
За незаконную продажу алкоголя нефтеюганец понесет серьезное наказание
Волонтеры ХМАО объединяются в «ДоброДел»
Вместо получения бонусов жительница Нефтеюганска лишилась круглой суммы
Онкологическая служба Югры отметила юбилей
Ханты-Мансийск стал победителем первенства региона по биатлону
В ХМАО подготовились к молодежному форуму «Нефтяная столица»
Фасады домов Мегиона украсят баннеры с рисунками горожан
Серийного угонщика задержали в Нягани
Камеры с функцией распознавания лиц появились в Нижневартовске
Очередная пьяная ссора стала причиной смерти человека в Ханты-Мансийске
Школы Ханты-Мансийска закрыли на карантин
Нижневартовский район стал производить итальянские сыры
Две аварии произошло на югорских дорогах
Двух югорских застройщиков подозревают в многомиллионных махинациях
Нефтеюганец ранил ножом мать
Конференция по безопасности «Инфофорум – Югра» состоится в ХМАО
Власти Сургута подчеркнули, что контролируют работу управляющих компаний
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста в Сургуте
Погода в Югре 4 февраля: сильный снег, метель, гололед
Столетие комсомола Сургута отметили праздничным концертом