Вместо получения бонусов жительница Нефтеюганска лишилась круглой суммы
В Югре за минувшие сутки, 3 февраля, произошло десять мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как сообщила пресс-служба УМВД ХМАО, югорчане лишились более 700 тысяч рублей.
Зачастую на уловки мошенников попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Аферисты предлагали им защитить банковский счет от несанкционированного списания, купить - продать товар в интернете, активировать бонусные баллы или даже снять порчу.
Так, жительнице Нефтеюганска позвонил неизвестный и предложил активировать бонусные баллы на банковской карте. Он ввел в заблуждение женщину и завладел реквизитами трех карт. С них он похитил более 60 тысяч рублей.
Тем временем 61-летнего жителя Пыть-Яха злоумышленники обманули под предлогом покупки гаража на сайте бесплатных объявлений. Мужчина перевел неизвестному более 195 тысяч рублей.
По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.
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ИСТОЧНИК KP.RU