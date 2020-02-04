Онкологическая служба Югры отметила юбилей

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:27:35+03:00

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В Ханты-Мансийске отметили юбилей создания центра борьбы с онкологией. Как сообщили в пресс-службе окружной клинической больницы, к 2012 году завершилось создание законченной структуры онкологической службы региона, сформировалась система оказания онкопомощи.

- В окружном онкологическом центре помощь оказана 34 тысячам пациентов со злокачественными новообразованиями. Получили лучевое противоопухолевое лечение почти десять тысяч человек, выполнено почти девять тысяч операций, курсы химиотерапии получили более 21 тысячи больных, - рассказали в медучреждении.

Сообщается, что современное оборудование позволяет осуществлять новые виды лечения: радиохирургия, дистанционная лучевая терапия и так далее. Нейрохирурги и онкологи осваивают уникальные операции по удалению опухолей головного мозга с применением лучевой терапии «Intrabeam».

Продолжается обучение новым методикам лечения. Специалисты центра проходят обучение в ведущих российских и зарубежных центрах.

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ИСТОЧНИК KP.RU